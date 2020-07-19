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§ NG.kz
Затраты на электричество и интернет сотрудников "на удаленке" должен возмещать работодатель - Тиникеев
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39386
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Затраты на электричество и интернет сотрудников на удаленной работе должен возмещать работодатель. Об этом рассказал первый замглавы федерации профсоюзов Мухтар Тиникеев.
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§ сайлау курманов
Re: Затраты на электричество и интернет сотрудников "на...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3906
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.07.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо стирается четкое разграничение где мое, а где для производства. На мой вопрос одному из чиновников, почему я как ИП не могу личные расходы отнести в затраты предприятия, он категорически запротестовал, четко ограничив мое на не моё, странно что теперь осознание этого приходит так поздно
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§ ACROS
Re: Затраты на электричество и интернет сотрудников "на...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 772
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.07.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жив, ещё курилка. Если что непонятно, работодателю, то Маке, может и силовыми методами напомнить. Политика, так сказать - и кнута и пряника.
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§ Wisher
Re: Затраты на электричество и интернет сотрудников "на...
Wisher


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 23.04.19
Отправлено: 19.07.20 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На словах все звучит красиво. А на деле выходит как обычно, денег на это нет, в бюджете не заложено и т.п. отговорки. Да и жаловаться смысла нет как должно быть по закону, если работодатель может сказать "не нравится, не работайте". Что остается делать бедным людям в условиях чп/карантинов/локдаунов, чтобы не остаться без работы и потерять доход...
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