Wisher Re: Затраты на электричество и интернет сотрудников "на... #3





(Пользователи) Сообщений: 4

Регистрация: 23.04.19 (Пользователи) Отправлено: - 18:57 На словах все звучит красиво. А на деле выходит как обычно, денег на это нет, в бюджете не заложено и т.п. отговорки. Да и жаловаться смысла нет как должно быть по закону, если работодатель может сказать "не нравится, не работайте". Что остается делать бедным людям в условиях чп/карантинов/локдаунов, чтобы не остаться без работы и потерять доход...