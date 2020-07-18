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Куратор темы: Козлов я
§ alex_60
Советы на каждый день
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.20 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совет старый. Известный в дачном варианте.
Когда хочется чтобы море было рядом.
Но по сегодняшней погоде
Реализуем и дома.
Наливаем ванну холодной воды.
Через час температура воды уже примерно 30 градусов. Добавляем морской соли.
И наслаждаемся. Лёжа в морской воде.
Столик с напитками, книгами сервируем по вкусу.
Справка. Температура воды в море в Сиде сегодня 27 градусов.
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* Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1554
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.07.20 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Когда хочется чтобы море было рядом
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§ maxsaf
Советы на каждый день
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7243
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.07.20 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Через некорое время температура в квартире понизится на несколько градусов.

Только если лед носить от соседей. Если же ваш собственный холодильник будет источником льда, то это бред. Для начала нужно потрогать решетку на задней стенке холодильника, чтобы понять, почему. Чем больше льда он вам наморозит, тем больше тепла выдаст задняя решетка)).
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§ Гога
Советы на каждый день
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2705
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.07.20 - 02:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И наслаждаемся.
----- что и делаем в натуральном море
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§ alex_60
Советы на каждый день
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.20 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-- что и делаем в натуральном море

Что, из Краснодара уже уехал?
В Геленджик перебрался?
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* Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1554
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.07.20 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЗАТОЧИТЬ КАРАНДАШИ
Если у вас дети или внуки любят рисовать, то вы можете сделать им оригинальное устройство для заточки карандашей. А также избавитесь от стружки по всей квартире. Для этого вам нужно: пустая бутылка из-под сока с широким горлом, точилка для карандашей, шуруповерт или дрель со сверлом, клей.


Берем пробку от бутылки и сверлом проделываем в ней по центру отверстие по диаметру карандаша.


Затем берем точилку и, совместив отверстия, приклеиваем ее изнутри к крышке бутылки. Клей нужно брать такой,чтобы клеил пластмассу.


После высыхания клея одеваем пробку на бутылку и можно точить карандаши, при этом весь мусор остается внутри бутылки и его потом можно легко удалить. Саму бутылку можно использовать как пенал для карандашей. Удачи!
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§ Добринцофф
Советы на каждый день
Добринцофф


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Сообщений: 7378
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.07.20 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Воздух,втягиваемый вентилятором, будет охлаждаться и поступать в квартиру.

Не работает, вчера пробовал
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§ Добринцофф
Советы на каждый день
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7378
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.07.20 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Реализуем и дома. Наливаем ванну холодной воды. Через час температура воды уже примерно 30 градусов.

У тебя чё там дома сауна,если холодная вода в ванне за час нагреватся до 30 градусов.

Цитата:
alex_60:
Когда хочется чтобы море было рядом.

Нашёл что сравнить,море и корыто с водой в скворечнике.
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§ alex_60
Советы на каждый день
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8853
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.20 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:


В избушке на солнце совсем мозги расплавились,
Всё ему не так, все ему не эдак.
Про ЧП, карантины, закрытые границы, локдауны-нет,
не знаю.
Совет такой в этом случае.
Выпей холодного морса.
Посиди в тени.
А то совсем коньки отбросишь.

[Исправлено: alex_60, 19.07.2020 - 19:10]
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