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≡ В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39386
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.20 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 18-го и с 20 июля в Костанайской области вводятся новые ограничительные меры с целью нераспространения Covid-19. Суть этих ограничений на брифинге разъяснил заместитель главного санитарного врача области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.
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§ Victor Yang
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12954
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.07.20 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну так соизмеримо с доходами по стране или?

С доходами-то совместимо, но запчасти и бензин на это не смотрят.
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§ elektron
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5404
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.20 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А у нас так нельзя,акимат сказал 100тнг

Ну разрешат поднять до 200 тнг и что, что то сильно сомневаюсь, что что либо изменится.
Им же полупустым опять же "не выгодно" будет. Аппетит приходит во время еды. У нас тоже цены фиксированные.
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§ elektron
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5404
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.20 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
но запчасти и бензин на это не смотрят.

А что такой не надёжный транспорт то, что столько запчастей нужно? ;-)
Да и бензин, вроде нефть же есть? ;-)
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§ Victor Yang
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12954
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.07.20 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
что такой не надёжный транспорт то, что столько запчастей нужно?

Так 20-летние (если не старше) "немцы" катаются. А новые местные ещё дороже выйдут.
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§ elektron
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5404
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А новые местные ещё дороже выйдут.

Как таг?? :-o Тогда и ЗП должны быть безмерными, или
кто то слишком много "ест". :-x
Ну не может же кусок метала с мотором стоить как самолёт? :lol:
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§ Victor Yang
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12954
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.07.20 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Как таг??

А что удивительного в том что новая машина стоит дороже 20-летней? Слышал сумму, вроде, 15 млн стоит новый автобус. Чтобы заработать эту сумму, за 80 тенге нужно перевезти 180 000 пассажиров. Ещё нужна зарплата водителям, топливо, амортизация, зарплата конторским работникам, ком. услуги той же конторе, прибыль учредителям, налоги, дополнительные риски.
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§ elektron
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5404
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А что удивительного в том что новая машина стоит дороже 20-летней?

Если про "немцев" то ничего удивительного, а вот местные?
У производителей же не такие ЗП как в германии. За те ЗП вообще копейки стоить должны.
Гложут сомнения, что у кого то просто нет чуйства "сытости" :lol: 8-)
Вон китайцы и корейцы смогли же, и это без полезных ископаемых.

[Исправлено: elektron, 18.07.2020 - 06:41]
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§ elektron
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5404
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто может "самозанятые" да безработные аборзели.
Одним баллоны в 50-т тяжелы, другим утки за пациентами убирать не камильфо.
Лучше 42500 пока ограничения срубить. И ничего не делать.
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§ Victor Yang
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12954
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.07.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Если про "немцев" то ничего удивительного, а вот местные?

Сейчас, со всеми сборами, б/у немцы дороже выходят.
Цитата:
elektron:
У производителей же не такие ЗП как в германии.

Помимо зарплат есть другие расходы. Да и производство же не полного цикла - комплектующие из-за границы привозят, а здесь крупноузловая сборка.
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§ elektron
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5404
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А новые местные ещё дороже выйдут.

Цитата:
Victor Yang:
б/у немцы дороже выходят.

Ладно бывает ;-)
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§ alex_60
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8852
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.20 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
quote]Victor Yang: Так 20-летние (если не старше) "немцы" катаются

Те, да. Нынешние немцы одноразовые машины.

Цитата:
Victor Yang: Да и производство же не полного цикла - комплектующие из-за границы привозят, а здесь крупноузловая сборка.


У немцев сейчас также. Так что они деградируют. Ни о каком немецком качестве сейчас уже и речи нет. А позор на весь мир с дизельгейтом показал, какие сейчас немцы.
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§ Козлов я
Re: В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1554
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.07.20 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы усилили запреты
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§ denfostr
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
denfostr


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 253
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 19.07.20 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как он может учить,если сам нос из маски высунул?

[Исправлено: Gljuk, 19.07.2020 - 18:14]
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