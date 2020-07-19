ACROS Re: У акимов заберут власть над отделами образования #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 772

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:02 В нашем районе(такая же ситуация и в большинстве сельских районов) в бюджете района 60-70% заложены средства районного отдела образования. Это сколько денег "уйдёт" из под контроля районного акима?



Цитата://Согласно требованиям МОН, это должны быть кадры с практическими навыками и функционалом. Люди, которые получили хороший опыт на нижестоящих руководящих должностях в той же системе образования. Факты назначения на эти должности лиц, напрямую не имеющих отношения к сфере образования, участившиеся в последние годы, должны быть исключены", - сообщил министр.//



Боже мой, открыл америку: в советское время, я после сельхозинститута с красным дипломом начал деятельность с бригадира тракторной бригады, потом мастер -наладчик по К-700, инженер по эксплуатации, зав.МТМ, главный инженер, секретарь райкома комсомола, инструктор райкома партии, парторг совхоза, директор совхоза, и такой трудовой путь был у большинства моих современников - все мы начинали с низовых должностей, не то что сейчас - ему 20 лет, а он уже целый СОВЕТНИК какого то министра.