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§ NG.kz
У акимов заберут власть над отделами образования
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39386
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что казахстанские школы и детские сады перестанут подчиняться городским и районным акимам с 2021 года. Cейчас районные и городские отделы образования (школы и детские сады) подчиняются районным акимам.


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§ ACROS
Re: У акимов заберут власть над отделами образования
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 772
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.07.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нашем районе(такая же ситуация и в большинстве сельских районов) в бюджете района 60-70% заложены средства районного отдела образования. Это сколько денег "уйдёт" из под контроля районного акима?

Цитата://Согласно требованиям МОН, это должны быть кадры с практическими навыками и функционалом. Люди, которые получили хороший опыт на нижестоящих руководящих должностях в той же системе образования. Факты назначения на эти должности лиц, напрямую не имеющих отношения к сфере образования, участившиеся в последние годы, должны быть исключены", - сообщил министр.//

Боже мой, открыл америку: в советское время, я после сельхозинститута с красным дипломом начал деятельность с бригадира тракторной бригады, потом мастер -наладчик по К-700, инженер по эксплуатации, зав.МТМ, главный инженер, секретарь райкома комсомола, инструктор райкома партии, парторг совхоза, директор совхоза, и такой трудовой путь был у большинства моих современников - все мы начинали с низовых должностей, не то что сейчас - ему 20 лет, а он уже целый СОВЕТНИК какого то министра.
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* сайлау курманов
Re: У акимов заберут власть над отделами образования
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3906
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.07.20 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сейчас - ему 20 лет, а он уже целый СОВЕТНИК какого то министра
Вот-вот, сын святого ,ровесник с моим, тот аким целого района в Астане, а мой обычный хирург. Кто-то скажет, кто ты такой? Зато я могу уверенностью сказать , моего никто не тащит за уши, живёт своей головой
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