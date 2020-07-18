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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19631
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.20 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Данные по к.вирусу за неделю, у нас в районе.

За неделю, Заболело 6 человек
Вылечилось 3 человека
Умерло 0 человек
Всем желаю Здоровья... :lol:
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2705
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.07.20 - 03:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Почти каждый день.

---Ну а ты --- каждый день
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2705
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.07.20 - 03:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Гадости, это твоё...

---Ну больше чем от тебя вряд ли кто Читал
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19631
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В КОстанае, началась Гроза?... :lol:
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1554
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.07.20 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В КОстанае, началась Гроза?...

Узасная! Только приехал из города, +37, но тучки бегают.
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§ ACROS
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 772
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.07.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Узасная! Только приехал из города, +37, но тучки бегают.


Пришлите дождик к нам: посевы горят.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19631
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.20 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Пришлите дождик к нам: посевы горят.

Согласно Прогнозу, на 5 дней, в ночь
на Понедельник, дожди - начинаются... 8-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8851
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.20 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:


А когда ветер северный и сколько метров в секунду у нас будет?
Что по этому поводу сообщают местные СМИ деревни Место?
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19631
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Что по этому поводу сообщают местные СМИ деревни Место?

Алекс, сейчас, он немного подумает.

И ответит, на твой вопрос... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 19.07.2020 - 14:57]
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§ ACROS
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 772
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.07.20 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Дай то Бог.
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§ electro
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 313
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 19.07.20 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В КОстанае, началась Гроза?... :lol:

погромыхивает где-то вдалеке, но небо уже в тучах, видать всё-таки будет Гроза 8-)
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