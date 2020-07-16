ACROS Re: Бог лишь вздыхает над полями #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 772

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:54 В последние десять лет, заметил: что когда сеешь поздно,( при условий наличии влаги в почве) в районе с 28 мая -7 июня, то эти посевы выглядят предпочтительней: они как бы пережидают июньско-июльскую жару, значит надо ученным-селекционерам создавать яровые засухоустойчивые сорта с КОРОТКИМ вегетационным сроком, чтобы убрать их в начале сентября (после 20 - массовые дожди хлеб намокнет и начнет терять качество). Но тут есть одно, НО: почва в большинстве у нас суглинистая ( по крайней мере у меня), если до 12-15 мая не посеешь,и влага ушла, то после этого срока лапка сошника не войдёт в землю, попросту побороздит и всё.

Второе: цены на сельхозтехнику снизить в разы ( меры государства - так называемые инвестсубсидии и утильсбор , это элементарная ЧЕПУХА - это перекачивание денег из одного гос.кармана в карман ушлых частников по продаже с/х техники: крестьянин работающий на земле их НЕ ВИДИТ.) То что ведущие аграрии нашей области якобы поддержали введение утильсбора, ни о чём не говорит. ( с ними ЭЛЕМЕНТАРНО поговорили, или заключили НЕКУЮ сделку ). Цены ДОЛЖНЫ быть СНИЖЕНЫ во время продажи с/х техники.

В третьих: нам , крестьянам с южных регионов, государство ДОЛЖНО субсидировать выращиваемую продукцию, так как мы находимся в ЗОНЕ РИСКОВАННОГО земледелия, в отличие от наших коллег с северного региона области ( там сумма осадков всегда в норме или выше нормы и земля по бонитету в разы выше).