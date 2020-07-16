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§ NG.kz
Бог лишь вздыхает над полями
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39386
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.07.20 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аграрии сейчас уходят в ночную смену. Днем на полях - ну если у тебя не сплошь кондиционированная техника - работать невозможно. Зной палящий. Температура атмосферного воздуха под сорок превращается в плюс шестьдесят на почве. Никто не ожидал, что после прошлогодней засухи она шарахнет еще раз уже в этом. Есть что-то вроде крестьянского поверья: после сухого года аграрный боженька обычно как сыпанет полновесного пшеничного золота в закрома... Не сбылось.
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* сайлау курманов
Re: Бог лишь вздыхает над полями
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3906
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.07.20 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В совхозе Родина под аркалыком, была бригада номер два, у них всегда отменные урожай пшеницы , так конкуренты говорили это от самолётов, поля находились аккурат в районе аэропорта. Мы, тогдашние студенты, принимали за шутку. Интересно как у них нынче дела без самолетов
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§ юля елиссева
Re: Бог лишь вздыхает над полями
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1634
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 16.07.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие могут быть лесонасаждения? Наши акимы любят только рубить деревья!
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§ ACROS
Re: Бог лишь вздыхает над полями
ACROS


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Сообщений: 772
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.07.20 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последние десять лет, заметил: что когда сеешь поздно,( при условий наличии влаги в почве) в районе с 28 мая -7 июня, то эти посевы выглядят предпочтительней: они как бы пережидают июньско-июльскую жару, значит надо ученным-селекционерам создавать яровые засухоустойчивые сорта с КОРОТКИМ вегетационным сроком, чтобы убрать их в начале сентября (после 20 - массовые дожди хлеб намокнет и начнет терять качество). Но тут есть одно, НО: почва в большинстве у нас суглинистая ( по крайней мере у меня), если до 12-15 мая не посеешь,и влага ушла, то после этого срока лапка сошника не войдёт в землю, попросту побороздит и всё.
Второе: цены на сельхозтехнику снизить в разы ( меры государства - так называемые инвестсубсидии и утильсбор , это элементарная ЧЕПУХА - это перекачивание денег из одного гос.кармана в карман ушлых частников по продаже с/х техники: крестьянин работающий на земле их НЕ ВИДИТ.) То что ведущие аграрии нашей области якобы поддержали введение утильсбора, ни о чём не говорит. ( с ними ЭЛЕМЕНТАРНО поговорили, или заключили НЕКУЮ сделку ). Цены ДОЛЖНЫ быть СНИЖЕНЫ во время продажи с/х техники.
В третьих: нам , крестьянам с южных регионов, государство ДОЛЖНО субсидировать выращиваемую продукцию, так как мы находимся в ЗОНЕ РИСКОВАННОГО земледелия, в отличие от наших коллег с северного региона области ( там сумма осадков всегда в норме или выше нормы и земля по бонитету в разы выше).
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§ Козлов я
Бог лишь вздыхает над полями
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1554
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.07.20 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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