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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Нужна ли отставка правительства?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39386
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.20 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказал сомнение в способности правительства в целом работать в этом составе. Заметьте - в целом, то есть по всем вопросам, а не только по результатам работы в борьбе с пандемией.
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§ ACROS
Re: Николай ВОРОНИН: Нужна ли отставка правительства?
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.07.20 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечный вопрос, нигилирующей интиллигенции: "Кто виноват и Что делать" - самое актуальное и главное - вторая часть вопроса - ЧТО же ДЕЛАТЬ? и КОМУ - есть такие люди способные убрать авгиевы конюшни коррупции и вранья?
А, может ларчик просто открываеться: под шумок пандемии, убрать "не своих" и поставить "своих"?. Хотя как бы декларировалось: что и первый и второй - это одна команда, единомышленники , так сказать или же – «от перемены слагаемых, ну и дальше по тексту………»
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Нужна ли отставка правительства?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3904
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.07.20 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без выборности , без конкуренции дальше вести разговор не о чем. Команду воров- казнокрадов никак от кормушки не можем прогнать, главаря своего чуть ли не в лики святых превознесли, вообще ни стыда, ни совести ни перед людьми ни перед богом, в богатой недрами стране живём как последние попрошайки на ихние сорок две копейки все как манну небесную ждут
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§ Butch
Николай ВОРОНИН: Нужна ли отставка правительства?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1053
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 19.07.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
есть такие люди, способные убрать авгиевы конюшни коррупции и вранья?

Неа, нема таких!
Не совсем корректно. Вообще способные конечно же есть, но от их методов воя и скулежа будет ещё больше. А таких чтобы и уборку провести и остаться в рамках приемлемости, точно нет.
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Нужна ли отставка правительства?
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1877
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 19.07.20 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ACROS
Butch

Неужели всё так безнадёжно? :-o

Господа! Если к правде святой
Мир дороги найти не умеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой! (Беранже)

Где эти безумцы?
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§ Butch
Николай ВОРОНИН: Нужна ли отставка правительства?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1053
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 19.07.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Неужели всё так безнадёжно?

Несомненно!!!
:lol:
А безумцы за ненадобностью самоупразднились. ;-)
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