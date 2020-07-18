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§ NG.kz
"Проблема снята" - председатель "СК-Фармации" о нехватке лекарств
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39386
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.20 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель правления ТОО "СК-Фармация" Ерхат Искалиев признал проблему с нехваткой лекарств. Он отметил, что "проблема уже снята".
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§ Серый волк
Re: "Проблема снята" - председатель...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11245
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 18.07.20 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У вас заголовок не соответствует содержащемуся тексту.
Цитата:
Однако, я думаю, эта проблема уже снята", - сказал Ерхат Искалиев. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39286

Дядя функционер "ДУМАЕТ" что проблема снята.
Решение проблемы проверяется НАВЕРНОЕ вреальных аптеках, без всяких дум, думок, и прочих однокоренных слов относящихся к мыслительным процессам функционера.
Хотя возможно у них иное понимание того как это делается!

Главное может быть правильно подумать! :lol:
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§ Серый волк
Re: "Проблема снята" - председатель...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11245
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 18.07.20 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сразу же можно было опубликовать в газете ещё и полезные страницы для граждан!
Чтоб граждане думли что у них есть в аптеках всё необходимое!
Раз подумал и бац! Появился набор из как минимум трех противовирусных препаратов!
Ещё раз подумал и бац Антибиотики всех видов действия появились!
Ещё подумал и жаропонижающие образовались!
Помом ещё немного подумать и от кашля и выводящие мокроту!

Ну а когда совсем устанете думать, попросите кота подумать о простейшем парацетамоле за 10 копеек!
Хороший кот должен справиться! :lol:
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§ Серый волк
Re: "Проблема снята" - председатель...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11245
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 18.07.20 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Также председатель правления отметил, что акимам поручено "загружать частный рынок". Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39286

Интересно, местным жителям уже сейчас нужно начать пугаться хорошо зная способности этих акимов за очень много миллионов превращать улицы в пустыни? Или немного погодя закупить впрок ящик лекарств? :-)
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§ ACROS
Re: "Проблема снята" - председатель...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 770
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.07.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://18 июля 2020, 16:15 | Государство//
Цитата://Он отметил, что "проблема уже снята",//

19 июля 2020 год, время-11:15 ч. Приехал таксист которого просил купить в райцентре в аптеке парацетомол и аспирин, так вот: ни в одной аптеке райцентра нету этих таблеток. Наверное назначен, очередной "гламурник" и "неделовой". Враньё, враньё кругом враньё.
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