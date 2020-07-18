Серый волк Re: "Проблема снята" - председатель... #2





(Пользователи) Сообщений: 11245

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 18:01 Сразу же можно было опубликовать в газете ещё и полезные страницы для граждан!

Чтоб граждане думли что у них есть в аптеках всё необходимое!

Раз подумал и бац! Появился набор из как минимум трех противовирусных препаратов!

Ещё раз подумал и бац Антибиотики всех видов действия появились!

Ещё подумал и жаропонижающие образовались!

Помом ещё немного подумать и от кашля и выводящие мокроту!



Ну а когда совсем устанете думать, попросите кота подумать о простейшем парацетамоле за 10 копеек!

Хороший кот должен справиться!



