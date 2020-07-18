Козлов я Советы на каждый день #126





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1552

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:17 ЗАТОЧИТЬ КАРАНДАШИ

Если у вас дети или внуки любят рисовать, то вы можете сделать им оригинальное устройство для заточки карандашей. А также избавитесь от стружки по всей квартире. Для этого вам нужно: пустая бутылка из-под сока с широким горлом, точилка для карандашей, шуруповерт или дрель со сверлом, клей.





Берем пробку от бутылки и сверлом проделываем в ней по центру отверстие по диаметру карандаша.





Затем берем точилку и, совместив отверстия, приклеиваем ее изнутри к крышке бутылки. Клей нужно брать такой,чтобы клеил пластмассу.





После высыхания клея одеваем пробку на бутылку и можно точить карандаши, при этом весь мусор остается внутри бутылки и его потом можно легко удалить. Саму бутылку можно использовать как пенал для карандашей. Удачи!

