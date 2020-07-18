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≡ Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы - "НГ" расширяет проект "Нужные деньги"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы - "НГ" расширяет проект "Нужные деньги"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39385
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.20 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этого срочно требует ситуация со смертностью от коронавирусной инфекции. Стационары переполнены, костанайская медицина задыхается, а больные в считанные дни умирают от пневмонии.
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§ Vit
Re: Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы -...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9551
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.07.20 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В инете он стоит 70 000. Недавно аким практически всунул аптекам 300 лямов. Хотя все понимают что им деньги быле не нужны, своих оборотных хватает. Получается на эти деньги можно купит 4000 аппаратов. На всю страну хватит. Как всегда государственные деньги у нас идут не целесообразно.
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§ сайлау курманов
Re: Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы -...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3904
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.07.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одни уносят, другие привносят, так и живём, куда миллиарды делись?
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* drakon
Re: Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы -...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19627
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
куда миллиарды делись?

Это не интересный, вопрос.
Все знают, где деньги... 8-) :-o
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§ KOS77
Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы - "НГ" расширяет проект "Нужные деньги"
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 746
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 18.07.20 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно номер карты в акимат и министерство отправить, пусть пополняют. Может хоть тогда выделенные "ярды" пойдут по назначению, а не по карманам?

[Исправлено: KOS77, 18.07.2020 - 11:48]
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§ yudjin
Re: Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы -...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6776
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.07.20 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может вместо очередного памятника напротив сквера для удовлетворения нарастающих амбиций и самосознания купить эти кислородные аппараты?
А то ведь памятник кислород не даст...
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§ Хороший человек
Re: Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы -...
Хороший человек


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 18.07.20
Отправлено: 18.07.20 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть концентраторы 3литровые, они для домашнего использования, есть 5л, они маломощные и требуют большого перерыва в работе. Именно те, которые на фото, это 10 литровые. В Москве https://www.armed.ru/product/koncentrator-7f-10l-s-vyxodom/ их цена 156.590 рублей. В наличии нету. Здесь в Костанае с логистикой и всякими сборами цена каждого за миллион. Поэтому ну никак не 70тыс.тг.
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§ abaika95
Re: Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы -...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4471
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.07.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/всунул аптекам 300 лямов. Хотя все понимают что им деньги быле не нужны, своих оборотных хватает./



Хватает, но это не умоляет того факта что они их потратят на то что нужно а так уже не отвертятся,деньги дали на жаропонижающие,объемы наверно обозначили, ищите где хотите везите,деньги...есть)




Цитата-/Получается на эти деньги можно купит 4000 аппаратов. На всю страну хватит./


Как руководство больниц докладывает от того и ведутся закупки,значит их устраивает положение вещей а предпрениматели молодцы проявили инициативу впрочем во всем мире бизнес помогает правительству вплоть даже у США
https://m.polit.ru/article/2020/04/03/coronahelp2020/
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§ elektron
Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы - "НГ" расширяет проект "Нужные деньги"
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5404
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.20 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
но это не умоляет того факта что они их потратят на то что нужно а так уже не отвертятся

Как сотрудники областной больницы?
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§ abaika95
Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы - "НГ" расширяет проект "Нужные деньги"
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4471
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.07.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Как сотрудники областной больницы?/



А вот за этими следить надо лучше, кто и куда что тратит
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§ Vit
Re: Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы -...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9551
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.07.20 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хороший человек:

Ошибся. Да 5литровый 70рублей
10литррв 150рублей. Дорогие конечно. Но все таки на те-же украденные 182 ляма руководством об больницы, наверно можно было б полностью погасить дефицит.
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§ Серый волк
Re: Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы -...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11245
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 18.07.20 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кроме того, провизорным стационарам очень нужны кондиционеры - сейчас и больные, и врачи, работающие в СИЗах, мучаются от жары.

С этим поосторожнее!
Дело необходимое в даном климате. И очень нужное людям.
Ну нужно делать так, чтоб не получить проблемы большие.
Есть подводный камень. Распредустройства и кабельные линии больниц особенно старых, никто не строил под массовое применение кондиционеров в каждом помещении. А это основательная дополнительная нагрузка. По крайней мере два блэкаута в NY связаны с резкими пиками потребления кондиционеров при жаре. Там конечно ещё и довольно архаичная энергокомпания способствовала своиими ошибками, но это тема отдельной большой статьи.
Может получиться хуже чем с кислородом, который разгружать пришлось случайным позванным людям.
Высока вероятность, что чиновный затворы наконец пробъёт вдруг на закупки для больниц.
Может встанут не с той ноги и захотят что-то хорошее сделать. :-)
Но закупят они именно кондиционеры, не подумав чем их запитывать, причем сплиты, или "на колёсиках". А не системы больничной вентиляции с соответствующей очисткой воздуха и подготовкой.
Естественно дадут команду подключить немедленно. (другого они не умеют)
За этим вполне естественно может последует сожженая проводка, отключающиеся по перегрузке РУ, сгоревший кабель.
Вставшая реанимация со всем оборудованием!
И эти кислородные приборы на колесиках вместо централизованной станции, которую не так просто заставить прекратить работу, ибо станция питается по иной категории энергоснабжения.
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§ URAL73
Re: Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы -...
URAL73


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 07.03.20
Отправлено: 18.07.20 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фсё, не надо скидываться. ТОКАЕВ сказал, 5 дней на решение вопроса.
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§ elektron
Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы - "НГ" расширяет проект "Нужные деньги"
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5404
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.07.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
которую не так просто заставить прекратить работу, ибо станция питается по иной категории энергоснабжения.

это было в прошлом веке, сегодня нет там особой категории и генератора нет. ;-)
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