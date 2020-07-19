сайлау курманов Re: Затраты на электричество и интернет сотрудников "на... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3904

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:16 Видимо стирается четкое разграничение где мое, а где для производства. На мой вопрос одному из чиновников, почему я как ИП не могу личные расходы отнести в затраты предприятия, он категорически запротестовал, четко ограничив мое на не моё, странно что теперь осознание этого приходит так поздно