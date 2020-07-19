/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Мы проиграли". Какие ошибки допустил Минздрав в борьбе с пандемией коронавируса?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Мы проиграли". Какие ошибки допустил Минздрав в борьбе с пандемией коронавируса?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39385
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Режим ЧП и первый жёсткий карантин остановили распространение коронавируса в Казахстане. Если 22 мая перед ослаблением ограничительных мер в стране было всего 7,5 тысячи заражённых, то со 2 июля за счёт подсчёта бессимптомных больных число инфицированных достигло 1,5 тысячи в сутки.
Какие промахи допустил Минздрав до пандемии и после, была ли готова система здравоохранения к чрезвычайной ситуации и что нужно делать сейчас?
Читать новость

§ ACROS
Re: "Мы проиграли". Какие ошибки допустил Минздрав в...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 767
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.07.20 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, проиграли. Наверное с 30 места в списке индустриально-развитых стран мира опустились на 31 место. Как жаль.
Самое главное: всех с праздником - Днём Металлурга!! Салюта, наверное не будет?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф, elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 67
Пользователей: 2
Всего: 69

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 36 Queries | 60 Files Loaded: 542.45 Ko | Raw HTML: 45.6 Ko -
^ Наверх