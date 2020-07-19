NG.kz "Мы проиграли". Какие ошибки допустил Минздрав в борьбе с пандемией коронавируса?



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:13 Режим ЧП и первый жёсткий карантин остановили распространение коронавируса в Казахстане. Если 22 мая перед ослаблением ограничительных мер в стране было всего 7,5 тысячи заражённых, то со 2 июля за счёт подсчёта бессимптомных больных число инфицированных достигло 1,5 тысячи в сутки.

Какие промахи допустил Минздрав до пандемии и после, была ли готова система здравоохранения к чрезвычайной ситуации и что нужно делать сейчас?

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