Змея Подколодная Рыба - источник... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1175

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:59 Я очень люблю один магазинчик рыбный, с его ассортиментом. Недавно попробовала эсколар, ни разу я в его сторону не смотрела. Зашел. Ну а семга слабосоленая вне конкуренции. Кстати, никогда не знала, что горбушу тоже можно посолить, как и семгу. Вкусно (но не семга конечно).

drakon

А что Вы на полуфабрикатах все сидите. Сами бы котлетки из минтая пожарили, милое дело, пальчики оближешь. Я рыбу обожаю всяческую, скоро от фосфора светиться наверно начну.