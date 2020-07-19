ACROS Re: Николай ВОРОНИН: Нужна ли отставка правительства? #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 765

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:17 Вечный вопрос, нигилирующей интиллигенции: "Кто виноват и Что делать" - самое актуальное и главное - вторая часть вопроса - ЧТО же ДЕЛАТЬ? и КОМУ - есть такие люди способные убрать авгиевы конюшни коррупции и вранья?

А, может ларчик просто открываеться: под шумок пандемии, убрать "не своих" и поставить "своих"?. Хотя как бы декларировалось: что и первый и второй - это одна команда, единомышленники , так сказать или же – «от перемены слагаемых, ну и дальше по тексту………»