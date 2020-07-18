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§ NG.kz
Токаев: Люди решают вопрос с кислородом сами. Это нонсенс!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39382
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.20 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в связи с увеличением количества тяжелобольных людей на сегодняшней повестке дня стоит вопрос снабжения больниц кислородом.
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§ electro
Re: Токаев: Люди решают вопрос с кислородом сами. Это нонсенс!
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 312
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 18.07.20 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Подчеркнув, что все проблемы начинаются с неправильного планирования работы, Токаев назвал это проявлением крайнего непрофессионализма. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39289

Свалить бы вам всем по-тихому, под шумок, к чертям собачьим в отставку :-x :-x :-x
/цензурные слова кончились/
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§ Vit
Re: Токаев: Люди решают вопрос с кислородом сами. Это нонсенс!
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9551
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.07.20 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С лекарствами борьбу закончили-аптеки пустые.
Щас начнётся борьба с кислородными балонами и аппаратами, начнётся конфискации у людей.
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§ Butch
Re: Токаев: Люди решают вопрос с кислородом сами. Это нонсенс!
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1051
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.07.20 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм! Если для президента это нонсенс, то у меня вопрос: Токаев знает президентом чего он является и знал ли до выдвижения в качестве кандидата? Это Казахстан, господин президент!
И вообще, меня терзают смутные клинические сомнения. Когда собираешь вокруг себя лентяев, бездарей, хапуг и карьеристов...ну как минимум глупо ожидать что подобное окружение будет вообще работать, не говоря о сколь нибудь годном результате работы.
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§ Козлов я
Re: Токаев: Люди решают вопрос с кислородом сами. Это нонсенс!
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1551
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.07.20 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Свалить бы вам всем по-тихому, под шумок, к чертям собачьим в отставку /цензурные слова кончились/
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§ Кушмурунец23
Re: Токаев: Люди решают вопрос с кислородом сами. Это нонсенс!
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 469
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 18.07.20 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока акимами, замами , начальниками полиций, прокуратур, налоговых и т.д. не будут, как минимум на половину, другие наши граждане, этой стране ничего достойного не видать! Все эти родственные связи уже нас практически довели до полного краха.
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§ KOS77
Re: Токаев: Люди решают вопрос с кислородом сами. Это нонсенс!
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 746
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 19.07.20 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень хочется, чтобы нашему Президенту удалось-таки побороть родственно-клановую систему в государственном устройстве! Но увы, глядя на "героический" послужной список в биографии очередного главы СК "Фармации", это пока невозможно...
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§ maxsaf
Токаев: Люди решают вопрос с кислородом сами. Это нонсенс!
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7243
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.07.20 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щас новости смотрю - Россия медиков отправила в КЗ, лекарства, средства защиты. Хотя у них у самих почти по 7000 случаев в день.
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§ Гога
Токаев: Люди решают вопрос с кислородом сами. Это нонсенс!
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2705
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.07.20 - 03:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень хочется, чтобы нашему Президенту удалось-таки побороть родственно-клановую систему в государственном устройстве!----Не будьте такими наивными .
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§ alex_60
Токаев: Люди решают вопрос с кислородом сами. Это нонсенс!
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8849
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.07.20 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

А разрешение на публикацию фото
Она тебе дала?
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