Добринцофф Re: Минюст: Физлиц могут оштрафовать за проведение семейных... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 7376

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 19:29 Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39262?1594905618 А если вы зайдёте в аптеку или в магазин без маски, тогда уже наступает ответственность, так как это уже является закрытым помещением", – разъяснил министр юстиции.Источник:

Ну неужели ,дошло наконец то.

Теперь ещё пару показательных облав устроить надо,по аналогии с теми как в магазины залетали с толпой журналистов,камерами и будет порядок как в Китае.