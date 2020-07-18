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§ NG.kz
Воду собираем "по крупицам" - крик о помощи жителей поселка Тобол
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39381
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалобы на проблемы с водой от жителей этого населенного пункта в районе им. Б. Майлина (ранее Тарановский район) в редакцию "НГ" поступают ежедневно. Мало того, что воду там дают по часам, так еще и идет эта вода такого цвета, что сельчане называют ее "квасом".
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§ drakon
Re: Воду собираем "по крупицам" - крик о помощи...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19626
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работал я в Тоболе в 1973 по 1975 г.
Но такого - не помню... :lol: :-o
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§ KOS77
Re: Воду собираем "по крупицам" - крик о помощи...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 746
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 18.07.20 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, власти так стараются для жителей, новый водопровод проложили, улицы переименовали и даже район, а проблемы с водоснабжением всё те же...!?
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§ Butch
Re: Воду собираем "по крупицам" - крик о помощи...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1050
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.07.20 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да как же такое вообще произошло!?? Что это за бардак?! Как это смена названия не сделала район райским местом с кристально-чистой водой?! :lol:
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§ Козлов я
Воду собираем "по крупицам" - крик о помощи жителей поселка Тобол
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1551
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.07.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Как это смена названия не сделала район райским местом с кристально-чистой водой?!

Помню, в этом районе (старого названия) выпускалась вода "Хрустальная"... :-x
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§ Серый волк
Воду собираем "по крупицам" - крик о помощи жителей поселка Тобол
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11245
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.07.20 - 03:09
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§ Butch
Воду собираем "по крупицам" - крик о помощи жителей поселка Тобол
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1050
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 19.07.20 - 07:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Помню, в этом районе (старого названия) выпускалась вода "Хрустальная"...

Было дело, да. Впрочем ностальгировать есть занятие пустое, а иных последствий и не предполагалось.
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