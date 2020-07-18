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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Инфовьюги и явь карантина		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Инфовьюги и явь карантина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39381
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.20 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совершенно естественно, что лавинообразно падает доверие и к властям, и к статистике, и к медицине. Но свято место не бывает пусто. И вот уже информационное пространство, словно мир гоголевского «Вия», заполняется бесконечными ужастиками.
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§ abaika95
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Инфовьюги и явь карантина
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4471
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.07.20 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последнее время заметки от Юрия Яковлевича напоминают сборную солянку,уловить вселенский замысел профессора и что он хотел сказать уже не удается,начал за фейки закончил за проверки магазинов)
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§ Гога
Юрий БОНДАРЕНКО: Инфовьюги и явь карантина
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2705
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.07.20 - 02:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Далеко тебе еще до профессора
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§ Butch
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Инфовьюги и явь карантина
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1050
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 19.07.20 - 06:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это ситуация когда писатель мыслит, развивается, а читатель...нет. И даже скорее делает строго противоположное ;-)
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