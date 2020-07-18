/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Советы на каждый день		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 9 из 9«1...789
Куратор темы: Козлов я
§ alex_60
Советы на каждый день
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8846
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.20 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совет старый. Известный в дачном варианте.
Когда хочется чтобы море было рядом.
Но по сегодняшней погоде
Реализуем и дома.
Наливаем ванну холодной воды.
Через час температура воды уже примерно 30 градусов. Добавляем морской соли.
И наслаждаемся. Лёжа в морской воде.
Столик с напитками, книгами сервируем по вкусу.
Справка. Температура воды в море в Сиде сегодня 27 градусов.
Профайл

§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1551
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.07.20 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Когда хочется чтобы море было рядом
Профайл

§ maxsaf
Советы на каждый день
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7243
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.07.20 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Через некорое время температура в квартире понизится на несколько градусов.

Только если лед носить от соседей. Если же ваш собственный холодильник будет источником льда, то это бред. Для начала нужно потрогать решетку на задней стенке холодильника, чтобы понять, почему. Чем больше льда он вам наморозит, тем больше тепла выдаст задняя решетка)).
Профайл

* Гога
Советы на каждый день
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2697
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 19.07.20 - 02:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И наслаждаемся.
----- что и делаем в натуральном море
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 9 из 9«1...789
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Гога

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 39
Пользователей: 1
Всего: 40

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 40 Queries | 60 Files Loaded: 542.45 Ko | Raw HTML: 53.14 Ko -
^ Наверх