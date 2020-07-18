Цитата: Козлов я:

Через некорое время температура в квартире понизится на несколько градусов.

Только если лед носить от соседей. Если же ваш собственный холодильник будет источником льда, то это бред. Для начала нужно потрогать решетку на задней стенке холодильника, чтобы понять, почему. Чем больше льда он вам наморозит, тем больше тепла выдаст задняя решетка)).