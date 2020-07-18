Серый волк Re: Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы -... #11





(Пользователи) Сообщений: 11243

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 18:58 Цитата: Кроме того, провизорным стационарам очень нужны кондиционеры - сейчас и больные, и врачи, работающие в СИЗах, мучаются от жары.

С этим поосторожнее!

Дело необходимое в даном климате. И очень нужное людям.

Ну нужно делать так, чтоб не получить проблемы большие.

Есть подводный камень. Распредустройства и кабельные линии больниц особенно старых, никто не строил под массовое применение кондиционеров в каждом помещении. А это основательная дополнительная нагрузка. По крайней мере два блэкаута в NY связаны с резкими пиками потребления кондиционеров при жаре. Там конечно ещё и довольно архаичная энергокомпания способствовала своиими ошибками, но это тема отдельной большой статьи.

Может получиться хуже чем с кислородом, который разгружать пришлось случайным позванным людям.

Высока вероятность, что чиновный затворы наконец пробъёт вдруг на закупки для больниц.

Может встанут не с той ноги и захотят что-то хорошее сделать.

Но закупят они именно кондиционеры, не подумав чем их запитывать, причем сплиты, или "на колёсиках". А не системы больничной вентиляции с соответствующей очисткой воздуха и подготовкой.

Естественно дадут команду подключить немедленно. (другого они не умеют)

За этим вполне естественно может последует сожженая проводка, отключающиеся по перегрузке РУ, сгоревший кабель.

Вставшая реанимация со всем оборудованием!

И эти кислородные приборы на колесиках вместо централизованной станции, которую не так просто заставить прекратить работу, ибо станция питается по иной категории энергоснабжения.