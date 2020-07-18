NG.kz Воду собираем "по крупицам" - крик о помощи жителей поселка Тобол



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:28 Жалобы на проблемы с водой от жителей этого населенного пункта в районе им. Б. Майлина (ранее Тарановский район) в редакцию "НГ" поступают ежедневно. Мало того, что воду там дают по часам, так еще и идет эта вода такого цвета, что сельчане называют ее "квасом".

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