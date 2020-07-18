Butch Re: Токаев: Люди решают вопрос с кислородом сами. Это нонсенс! #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1048

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:03 Хм! Если для президента это нонсенс, то у меня вопрос: Токаев знает президентом чего он является и знал ли до выдвижения в качестве кандидата? Это Казахстан, господин президент!

И вообще, меня терзают смутные клинические сомнения. Когда собираешь вокруг себя лентяев, бездарей, хапуг и карьеристов...ну как минимум глупо ожидать что подобное окружение будет вообще работать, не говоря о сколь нибудь годном результате работы.