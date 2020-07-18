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≡ Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники Костанайской областной больницы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники Костанайской областной больницы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39379
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антикоррупционная службая Костанайской области начала досудебное расследование в отношении должностных лиц медучреждения. Об этом сообщается в Telegram-канале ANTIKOR News.
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§ drakon
Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники Костанайской областной больницы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19626
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.20 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А то лишь бы отметиться.

Алекс, ты думаешь, что кроме тебя Википедию,
не читает?... 8-) :-o
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§ таноми52
Re: Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1876
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.07.20 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Где мародеры? Перед тем как слюной исходить, Узнайте хотя бы значение слов. А то лишь бы отметиться.



Что за выпад?
"Мародёрство — военное преступление, хищение имущества людей, находящихся в беспомощном состоянии или мертвых..."
Пандемия, чем не война? Воровство у беспомощных больных, чем не мародёрство?
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§ Змея Подколодная
Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники Костанайской областной больницы
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1175
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 18.07.20 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
alex_60
Цитата:
Где мародеры?Перед тем как слюной исходить,Узнайте хотя бы значение слов.А то лишь бы отметиться

В маразме по сей день. Копнете чуть глубже Википедии, почерпнете много интересного.
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* alex_60
Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники Костанайской областной больницы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8846
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.20 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
В маразме по сей день


Вижу.обычное ваше состояние. Сочувствую.
Но вы держитесь.
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