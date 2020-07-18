Цитата: alex_60:

Где мародеры? Перед тем как слюной исходить, Узнайте хотя бы значение слов. А то лишь бы отметиться.





Что за выпад?

"Мародёрство — военное преступление, хищение имущества людей, находящихся в беспомощном состоянии или мертвых..."

Пандемия, чем не война? Воровство у беспомощных больных, чем не мародёрство?