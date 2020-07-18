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≡ "Огородили как памятник архитектуры" - странности ремонта костанайского двора		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Огородили как памятник архитектуры" - странности ремонта костанайского двора
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39379
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Четыре ивы сначала спилили, а потом зачем-то огородили бордюром во дворе дома 7, по ул. Быковского. Видео и фото в редакцию "НГ" прислала подписчица @irishcamirr.
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§ drakon
Re: "Огородили как памятник архитектуры" - странности...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19626
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, очень красиво, пни - смотрятся... :lol: ;-)
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* Серый волк
Re: "Огородили как памятник архитектуры" - странности...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11242
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 18.07.20 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё дело в том, что в Казахстане абсолютно не работает законодательство.
Если бы оно работало, эти вандалы, демонстративно УНИЧТОЖИВШИЕ ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ И РАЗРЕШЕНИЯ уже бегали по адвокатам, давали показания государственным органам полиции, муниципальным служащим, органам экологии и природоохраны, и конечно СМИ.
Уничтожение коллективного имущества граждан.
Нарушение природоохранных законодательных актов.
Ну и соответственно на фото явно виден ВАНДАЛИЗМ.

И попутно органы управления ПРИЛИЧНЫМ городом (а не таким в котором чиновники воруют все включая деревья) немедленно отстранили такую организацию от работы, привлекли другую для восстановления ущерба городской среде и вкатили бы многомиллионные иски за ущерб городу.
Вот эти фотографии как раз и показывают, что абсолютно все законы - абсолютная фикция и в городе власти абсолютно неработающие муляжи.

Хотя нет, о чём это я, власти то тут сами воруют деревья! :lol:

Господин Масимов, глава вашего комитета государственной (национальной) безопасности страны, прямо совсем недавно высказался о том как плохо, когда кто-то стремится уронить имидж государства и нанести ему ущерб. Как раз отличный пример.
Жителям этих домов, при патокании местных чиновников подобным деяниям, наглядно уронили у них на глазах имидж этого государства! И этот пример, как им сделало ГОСУДАРСТВО в их дворе, они будут видеть каждый день и даже несколько раз в день! Если террорист подорвал бомбу в их дворе, он бы не нанес такого ущерба имиджу как эти вандалы.
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§ Убийца драконов
Re: "Огородили как памятник архитектуры" - странности...
Убийца драконов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 18.11.15
Отправлено: 18.07.20 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А можно узнать, что за подрядная организация делает ремонт дороги? Обязательно опубликую этот идиотизм в республиканских пабликах.
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