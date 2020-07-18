Серый волк Re: "Огородили как памятник архитектуры" - странности... #2





(Пользователи) Сообщений: 11242

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 17:46 Всё дело в том, что в Казахстане абсолютно не работает законодательство.

Если бы оно работало, эти вандалы, демонстративно УНИЧТОЖИВШИЕ ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ И РАЗРЕШЕНИЯ уже бегали по адвокатам, давали показания государственным органам полиции, муниципальным служащим, органам экологии и природоохраны, и конечно СМИ.

Уничтожение коллективного имущества граждан.

Нарушение природоохранных законодательных актов.

Ну и соответственно на фото явно виден ВАНДАЛИЗМ.



И попутно органы управления ПРИЛИЧНЫМ городом (а не таким в котором чиновники воруют все включая деревья) немедленно отстранили такую организацию от работы, привлекли другую для восстановления ущерба городской среде и вкатили бы многомиллионные иски за ущерб городу.

Вот эти фотографии как раз и показывают, что абсолютно все законы - абсолютная фикция и в городе власти абсолютно неработающие муляжи.



Хотя нет, о чём это я, власти то тут сами воруют деревья!



Господин Масимов, глава вашего комитета государственной (национальной) безопасности страны, прямо совсем недавно высказался о том как плохо, когда кто-то стремится уронить имидж государства и нанести ему ущерб. Как раз отличный пример.

Жителям этих домов, при патокании местных чиновников подобным деяниям, наглядно уронили у них на глазах имидж этого государства! И этот пример, как им сделало ГОСУДАРСТВО в их дворе, они будут видеть каждый день и даже несколько раз в день! Если террорист подорвал бомбу в их дворе, он бы не нанес такого ущерба имиджу как эти вандалы.