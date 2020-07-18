/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Нового главврача назначили в Костанайской городской больнице		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Нового главврача назначили в Костанайской городской больнице
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39377
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.20 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь медучереждением будет руководить Данияр ДЖАНДАЕВ. Приказ о его назначении подписало управление здравоохранения. Об этом сообщает на странице управления в Instagram.
Читать новость

§ MAN
Re: Нового главврача назначили в Костанайской городской больнице
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 18.07.20 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остается надеется на практический опыт Данияра, как человека с практикой медика а не чиновника. Может вспомнит о системе Семашко и других великих медиках. И когда ему чиновники предложат оптимизацию и дележку, ПОПРОБУЕТ возразить. Предложив медицинский взгляд на лечение.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

Сейчас на сайте
Гостей: 64
Пользователей: 1
Всего: 65

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 36 Queries | 60 Files Loaded: 542.45 Ko | Raw HTML: 45.29 Ko -
^ Наверх