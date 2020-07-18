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≡ Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники Костанайской областной больницы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники Костанайской областной больницы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39377
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антикоррупционная службая Костанайской области начала досудебное расследование в отношении должностных лиц медучреждения. Об этом сообщается в Telegram-канале ANTIKOR News.
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§ таноми52
Re: Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1875
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.07.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники Костанайской областной больницы

Источник: https://www.ng.kz/modules/news


Мародёры!!!
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§ elektron
Re: Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5403
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.20 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да страшная статистика. Хоть где ни будь люди ещё остались?
Врачи и персонал не могут себя защитить, за недостатком комплектов, а эти тем временем просто воруют. Ну откуда вот такие моральные уроды вообще берутся?
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* drakon
Re: Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19623
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.20 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Мародёры!!!

Таноми, не переживайте.
Народ - соберёт, деньги... :lol: :oops:
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§ vofkakst
Re: Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники...
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 428
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 18.07.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Антикоррупционная службая


Цитата:
составлены административных протокола
тут или количество подразумевается или опять ошибка.
Копипастить на скорость для уважаемого издания кажется слегка неприемлемым...
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§ yudjin
Re: Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6776
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.07.20 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оборотни в погонах давно известны, оборотни в кожаных креслах тоже регулярно попадаются на крючок...теперь вот оборотни в белых халатах?
Виват, Qazaqstan! Алга,Qazaqstan!
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§ abaika95
Re: Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4471
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.07.20 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/теперь вот оборотни в белых халатах?Виват, Qazaqstan! Алга,Qazaqstan!/




Что Юджин тебя не устраивает что их вывели на чистую воду?) Даже в КСК есть оборотни,сантехники знаешь как подворовывают?) Миллионов у них в ведомстве нет но несут наверно по мелочи тоже не хило, старая советская поговорка в действии "если государственное значит ничьё" и бороться с этим бесконечноооо
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§ Тот самый
Re: Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 840
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 18.07.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему административные протоколы, а не уголовное дело? Недавно же поймали парня, который возил таблетки из России - ему уголовное дело завели. А тут украли на 180 миллионов и алминистративка?
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§ elektron
Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники Костанайской областной больницы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5403
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
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§ Тот самый
Re: Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 840
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 18.07.20 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin: Виват, Qazaqstan! Алга,Qazaqstan!
Голова этой рыбы давно уже сгнила. Воруют все и такое чувство, что поставь на их место кристально-чистого человека, то и он начнёт воровать.

Цитата:
abaika95: старая советская поговорка

Во времена этой поговорки их бы к стенке вполне могли поставить за такую наглость и масштабы. Как минимум лет на 10-15 отправили лес валить. А сейчас? Половина пройдёт как свидетели, оставшимся дадут скидку -30% срока к 30-летию независимости, а остатки срока заменят штрафом или ограничением свободы.
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§ abaika95
Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники Костанайской областной больницы
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4471
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.07.20 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Во времена этой поговорки их бы к стенке вполне могли поставить за такую наглость и масштабы/



Хлопковое дело,дело елиссевского магазина а сколько было нераскрытых? К примеру зять Брежнева зам главы МВД его осудили только в 90ых а при союзе не трогали и лес не отправляли валить,странно да?)

В эпоху перестройки коррупция в высших эшелонах власти стала одной из наиболее резонансных тем. Всесоюзную популярность приобрели московские следователи Тельман Гдлян и Николай Иванов, расследовавшие «хлопковое» дело ещё при Андропове. В 1989 году после открытого заявления о взяточничестве в Политбюро, оба были отстранены от следственной работы за клевету, исключены из КПСС и примкнули к демократической оппозиции.
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§ abaika95
Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники Костанайской областной больницы
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4471
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.07.20 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Воруют все и такое чувство, что поставь на их место кристально-чистого человека, то и он начнёт воровать/




Значит не настолько кристально чистый получается)
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§ Я
Re: Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 299
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 18.07.20 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короля делает свита
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