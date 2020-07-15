Цитата: alex_60: У немцев сейчас также

Что именно?

Цитата: alex_60: Так что они деградируют. Ни о каком немецком качестве сейчас уже и речи нет.

Мы тоже рады развитию КЗ. Ну а что за 70-т лет никто даже и представить не мог, что всего за 30-ть лет независимости страну с Зимбабве сравнивать будут.

Цитата: alex_60: А позор на весь мир с дизельгейтом показал,

Ну это только не далёкому челу понятно о чём там речь

Хочешь лучше сделай сам