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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19623
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.07.20 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нет у меня компьютер купленный

Прям на заводе купил?... :lol: :-o
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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7376
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 15.07.20 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
, кстати, он же и повинен Зачем рассказал что ИИ собирает информацию о человеке исходя из сообщений в том числе?

Так вон оно чё виной всему ИИ оказывается?
Я честно говоря особо не читал ваши комментарии,но надеюсь вы не написали что то такое, что теперь стыдно перед ИИ?
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1046
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 15.07.20 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Ну перед ИИ стыдиться это есть суть психиатрия в запущенной стадии на самом деле :lol: Вот, а сам мой интерес к теме он чисто технический. То бишь в самой концепции ИИ мне интересна его конструкция, замысел если угодно. Но позволять этой адовой машине собирать обо мне информацию не хочется. ИИ ведь ничего не забывает, в то же время я недостаточно стар чтобы иметь низкую (приемлемую) вероятность не дожить до момента когда эта информация может быть использована в дурных целях, возможно против меня же. Опять же кто-либо может украсть пароль и начать писать всякую муть от моего имени. Газета с критическим уклоном как никак. Кто его знает как оно в будущем повернётся?!
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5403
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.07.20 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
с каким настроением я с утра встану, то да) все сходится

:lol:
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1046
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 16.07.20 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit: Куда они их угрохали
Знаете, когда задают подобные вопросы с совершенно очевидным ответом, мне всегда вспоминается анекдот. Англия. Аристократ в своём поместье смотрит в окно на шумящую и явно митингующую толпу. Затем обращается к своему слуге:
А - "Кто эти митингующие люди?"
С - "Адепты гомосексуальных отношений , сэр"
А - "Чего же они хотят?"
С - "Свободной однополой любви, сэр"
А - "А разве им кто-то её запрещает?"
С - "Нет, сэр"
А - "Чего же они тогда шумят и митингуют?"
С - "Ну так, пи....сы, сэр"
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 2009
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.07.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ага один с манекеном бороздит. Со спутниками там вообще беда, банкроты. Да и Маск там уже не у руля. Ещё один сказочник выдает желаемое за действительное.


Кроме этого, помниться вы отмечали, что Илон Маск своё имущество распродаёт, якобы обанкротился.

Как вам такое: Недавно Элона Маск стал седьмым самым богатым человеком в мире. Батуты работают!

Подробнее здесь: https://www.yahoo.com/news/billionaire-musks-net-worth-zooms-042933230.html
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8843
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.07.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Ваша информация за №13356, расшифрована с использованием частотного анализа, с помощью трофейной шифровальной машины периода великой отечественной войны, при этом сотрудники дешифровального центра полагают, что буквой "К" зашифровано слова состоящее из 10 букв. Просим подтвердить наши предположения.///

ну и как у шпионов дела?
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2009
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.07.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просим подтвердить наши предположения.

Алексу: Предположения не верны, фильмом насмотрелся, там целая наука, не каждому дано расшифровать, не так всё просто как кажется. Ранее отмечал, что в СА служил старшим смены в шифроцентре.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8843
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Rp5 прогнозирует капли дождя в Кустанае.
В течении предстоящего часа.
Остальные нет.
Проверим.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5403
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: У немцев сейчас также

Что именно?
Цитата:
alex_60: Так что они деградируют. Ни о каком немецком качестве сейчас уже и речи нет.

Мы тоже рады развитию КЗ. Ну а что за 70-т лет никто даже и представить не мог, что всего за 30-ть лет независимости страну с Зимбабве сравнивать будут. :lol:
Цитата:
alex_60: А позор на весь мир с дизельгейтом показал,

Ну это только не далёкому челу понятно о чём там речь ;-)
Хочешь лучше сделай сам 8-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8843
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.20 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
независимости страну с Зимбабве сравнивать будут


Жара.37. В Зимбабве всего 10.
Так. Для справки.
А так то да. Немецкие патриоты затрепетали
Сам дурак.
Самый умный ответ. Да.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5403
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сам дурак. Самый умный ответ. Да.

Не правильно расшифровал посыл, ну да ладно, бывает ;-)
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