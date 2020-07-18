abaika95 Re: Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы -... #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4471

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:33 Цитата-/всунул аптекам 300 лямов. Хотя все понимают что им деньги быле не нужны, своих оборотных хватает./







Хватает, но это не умоляет того факта что они их потратят на то что нужно а так уже не отвертятся,деньги дали на жаропонижающие,объемы наверно обозначили, ищите где хотите везите,деньги...есть)









Цитата-/Получается на эти деньги можно купит 4000 аппаратов. На всю страну хватит./





Как руководство больниц докладывает от того и ведутся закупки,значит их устраивает положение вещей а предпрениматели молодцы проявили инициативу впрочем во всем мире бизнес помогает правительству вплоть даже у США

https://m.polit.ru/article/2020/04/03/coronahelp2020/