abaika95 Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники Костанайской областной больницы #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4471

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:26 Цитата-/Во времена этой поговорки их бы к стенке вполне могли поставить за такую наглость и масштабы/







Хлопковое дело,дело елиссевского магазина а сколько было нераскрытых? К примеру зять Брежнева зам главы МВД его осудили только в 90ых а при союзе не трогали и лес не отправляли валить,странно да?)



В эпоху перестройки коррупция в высших эшелонах власти стала одной из наиболее резонансных тем. Всесоюзную популярность приобрели московские следователи Тельман Гдлян и Николай Иванов, расследовавшие «хлопковое» дело ещё при Андропове. В 1989 году после открытого заявления о взяточничестве в Политбюро, оба были отстранены от следственной работы за клевету, исключены из КПСС и примкнули к демократической оппозиции.