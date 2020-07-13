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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19623
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.20 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёреый номер НГ. Оказывается - траур.
Я думал, опять комп - сломался... :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19623
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот эти таблетки я принимаю.

Уже лет 15, а может и больше... :lol: :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8843
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 14.07.20 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот эти таблетки я принимаю.


я тебе и говорил , тромбо ..
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19623
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то с трудом, зашёл
в деревеньку... 8-)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19623
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это табдица, размеров, мужских.

Одежды, джинсев, обуви... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19623
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.07.20 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, что там в Мире случилось?

Вчера только, была цена 1.24 евро,
а сегодня резко - снизилась до
1.20 евро... 8-) :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8843
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.07.20 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon: что там в Мире случилось

Нефть стоит. 43 с небольшим брент. Распродажа наверное у вас. Бензин наверное из той нефти которая по 25 была.
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


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Сообщений: 1547
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.07.20 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Нефть стоит. 43 с небольшим брент.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19623
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё и солнце подностью не взошло.

А работники, с высшим образованием,
уже изгородь подстригли, порядок,
навели и даже успели - уехать... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19623
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.20 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12 часов. На церкви звенит Колокол.
В деревне, кто то - умер.
Может и от Короновируса. Не знаю... 8-) :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19623
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: :lol: :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8843
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Кто бы в этом сомневался.
Гадости, это твоё...
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19623
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.20 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Гадости, это твоё...

Алекс, это модераторы,
пусть - решают... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8843
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.20 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
это модераторы, пусть - решают..


В правилах про это нет.
Значит можно.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8843
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.07.20 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон владелец гипермаркета, избушки в деревне, магнат так сказать, из города Тобыл пишет же по ночам, когда все спят, гадости про дачников, про жителей многоэтажек Кустаная.
Почти каждый день.
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