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§ NG.kz
Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники Костанайской областной больницы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39375
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антикоррупционная службая Костанайской области начала досудебное расследование в отношении должностных лиц медучреждения. Об этом сообщается в Telegram-канале ANTIKOR News.
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§ таноми52
Re: Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1875
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.07.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники Костанайской областной больницы

Источник: https://www.ng.kz/modules/news


Мародёры!!!
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* elektron
Re: Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5400
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.20 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да страшная статистика. Хоть где ни будь люди ещё остались?
Врачи и персонал не могут себя защитить, за недостатком комплектов, а эти тем временем просто воруют. Ну откуда вот такие моральные уроды вообще берутся?
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§ drakon
Re: Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19623
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.20 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Мародёры!!!

Таноми, не переживайте.
Народ - соберёт, деньги... :lol: :oops:
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§ vofkakst
Re: Почти 182 млн тенге пытались похитить сотрудники...
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 428
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 18.07.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Антикоррупционная службая


Цитата:
составлены административных протокола
тут или количество подразумевается или опять ошибка.
Копипастить на скорость для уважаемого издания кажется слегка неприемлемым...
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