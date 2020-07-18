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§ NG.kz
Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы - "НГ" расширяет проект "Нужные деньги"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39375
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.20 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этого срочно требует ситуация со смертностью от коронавирусной инфекции. Стационары переполнены, костанайская медицина задыхается, а больные в считанные дни умирают от пневмонии.
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§ Vit
Re: Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы -...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9548
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.07.20 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В инете он стоит 70 000. Недавно аким практически всунул аптекам 300 лямов. Хотя все понимают что им деньги быле не нужны, своих оборотных хватает. Получается на эти деньги можно купит 4000 аппаратов. На всю страну хватит. Как всегда государственные деньги у нас идут не целесообразно.
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§ сайлау курманов
Re: Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы -...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3901
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.07.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одни уносят, другие привносят, так и живём, куда миллиарды делись?
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§ drakon
Re: Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы -...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19623
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
куда миллиарды делись?

Это не интересный, вопрос.
Все знают, где деньги... 8-) :-o
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§ KOS77
Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы - "НГ" расширяет проект "Нужные деньги"
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 745
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 18.07.20 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно номер карты в акимат и министерство отправить, пусть пополняют. Может хоть тогда выделенные "ярды" пойдут по назначению, а не по карманам?

[Исправлено: KOS77, 18.07.2020 - 11:48]
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* yudjin
Re: Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы -...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6775
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.07.20 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может вместо очередного памятника напротив сквера для удовлетворения нарастающих амбиций и самосознания купить эти кислородные аппараты?
А то ведь памятник кислород не даст...
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* Хороший человек
Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы - "НГ" расширяет проект "Нужные деньги"
Хороший человек


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 18.07.20
Отправлено: 18.07.20 - 13:09
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