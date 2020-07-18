Vit Re: Начинаем сбор средств на кислородные концентраторы -... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9548

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:19 В инете он стоит 70 000. Недавно аким практически всунул аптекам 300 лямов. Хотя все понимают что им деньги быле не нужны, своих оборотных хватает. Получается на эти деньги можно купит 4000 аппаратов. На всю страну хватит. Как всегда государственные деньги у нас идут не целесообразно.