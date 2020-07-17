elektron В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5394

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:45 Цитата: Добринцофф:

А у нас так нельзя,акимат сказал 100тнг

Ну разрешат поднять до 200 тнг и что, что то сильно сомневаюсь, что что либо изменится.

Им же полупустым опять же "не выгодно" будет. Аппетит приходит во время еды. У нас тоже цены фиксированные.