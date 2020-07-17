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≡ В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39372
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.20 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 18-го и с 20 июля в Костанайской области вводятся новые ограничительные меры с целью нераспространения Covid-19. Суть этих ограничений на брифинге разъяснил заместитель главного санитарного врача области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.
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§ Victor Yang
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12950
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.07.20 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну так соизмеримо с доходами по стране или?

С доходами-то совместимо, но запчасти и бензин на это не смотрят.
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* elektron
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5394
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.20 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А у нас так нельзя,акимат сказал 100тнг

Ну разрешат поднять до 200 тнг и что, что то сильно сомневаюсь, что что либо изменится.
Им же полупустым опять же "не выгодно" будет. Аппетит приходит во время еды. У нас тоже цены фиксированные.
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* elektron
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5394
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.07.20 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
но запчасти и бензин на это не смотрят.

А что такой не надёжный транспорт то, что столько запчастей нужно? ;-)
Да и бензин, вроде нефть же есть? ;-)
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