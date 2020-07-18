Rexyn Re: Бесхозные ТБО в поселке Жамбыл #1





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Регистрация: 22.11.17 (Администрация сайта) Отправлено: - 09:37 В акимате Костанайского района прокомментировали ситуацию



"С июля 2019 года вывоз мусора в селе Жамбыл осуществлял ТОО «Горизонт-2012». Всего в селе имеется 630 частных домов, при этом заключили договор на вывоз мусора всего 300 домов, стоит отметить, что законодательно обязать абонента заключить договор невозможно. По всей видимости, остальные 330 дворов способствуют появлению и росту несанкционированной свалки. По вине недобросовестных плательщиков образовалась задолженность населения перед подрядчиком, она составляет 1,5 млн. тенге, из этого следует, что, подрядчик осуществлял вывоз отходов за счет собственных средств. Образовавшаяся задолженность по сей день не погашена. Обслуживающая организация готовит материалы в суд. Были проведены встречи с жителями поселка, на сегодняшний день организован вывоз мусора от многоквартирных домов, на которых были выбраны старшие домов, осуществляющие ежемесячный сбор средств. Будут также выбраны «Старшие улиц», ими будет осуществлен сбор денег на вышеназванные цели. По такой же схеме планируется организация вывоз с частных подворий. Работа в данном направлении продолжается. Касательно полигона, согласно cт. 300 «Экологического кодекса Республики Казахстан» №212 от 9.01.2007 года, запрещается захоронение твердых бытовых отходов без их предварительной обработки, в связи с чем старый полигон был ликвидирован. Собранный мусор села Жамбул, подрядчик вывозит на полигон ТБО г.Тобыл."