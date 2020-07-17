Victor Yang В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ #7





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12949

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 23:37 Цитата: Добринцофф:

тех пор пока гражданин нарушивший масочный режим не будет нести за это ответственность,всем будет на...ть

Так на гражданине также ответственность лежит. Водитель вправе будет вызвать полицию, если пассажир отказывается надевать маску. К тому же, если не обязать

контролировать водителя - вообще никто соблюдать ничего не будет - я по Челябинску такое видел - пока магазины не начали штрафовать - никто не требовал никаких масок. А про маршрутки вообще - им нафиг ничего не нужно и у самих маска на бороде висит постоянно.

А настоящий страх начнётся только когда в каждой семье будет хотя бы по одному знакомому умершему - тогда никакого контроля уже будет не надо.

Хотя чисто юридически можно к маскам подойти формально - сделать из однослойного бинта. И попробуй докажи, что она неэффективна - где требования к ним, где требования как их носить - очень многие их носят на рту, а формально они не нарушают постановление.

Кстати, а почему сам заместитель носит маску формально? Он один из первых должен пример показывать. А так он показывает несерьезное отношение к своему же постановлению.



[Исправлено: Victor Yang, 17.07.2020 - 23:42]