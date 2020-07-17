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≡ В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39371
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.20 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 18-го и с 20 июля в Костанайской области вводятся новые ограничительные меры с целью нераспространения Covid-19. Суть этих ограничений на брифинге разъяснил заместитель главного санитарного врача области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.
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§ lelik1375
Re: В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не...
lelik1375


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 409
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 17.07.20 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель от слова водить, а не контролировать!!! Какие штрафы водителям? Пусть полицейских сажают в автобусы и разбираются с несознательными гражданами!!! Как какая-нибудь шишка в городе - их как грязи. Вот и пусть занимаются своим прямым делом - обеспечивают безопасность.
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* Victor Yang
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12949
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.20 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lelik1375:
Водитель от слова водить, а не контролировать!!! Какие штрафы водителям? Пусть полицейских сажают в автобусы и разбираются с несознательными гражданами!!!

Так-то оно конечно. Но мера очень эффективная. К тому же - водители автобусов у нас ИП-шники и должны обеспечивать безопасность сами на своей территории.
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§ сайлау курманов
Re: В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3900
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.07.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
се мелкие магазины будут закрыты до 3 августа, а не только в выходные дни, как было раньше. Исключение: магазины, торгующие бытовой техникой, стройматериалами, сельхоззапчастями. Они будут открыты
Тут бы поконкретнее, продуктовые надеюсь не тронут
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§ elektron
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5389
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.07.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
К тому же - водители автобусов у нас ИП-шники и должны обеспечивать безопасность сами на своей территории.

Момент, кто ввёл меру, тот пусть и несёт ответственность. Это же не идея ИП-ешников. ;-)
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§ Добринцофф
Re: В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не...
Добринцофф


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Сообщений: 7374
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.07.20 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так-то оно конечно. Но мера очень эффективная

Для тех кто в танке ещё раз повторяю,до тех пор пока гражданин нарушивший масочный режим не будет нести за это ответственность,всем будет на...ть и на водителя и на маски.
Ты вообще как себе это представляешь,контроль со стороны водителя?
залезло в автобус 50 пассажиров и водила вместо того что бы рулить должен неустанно наблюдать за ними?
Да он зайдёт в маске только что бы его пустили в автобус ,а потом снимет её ,ему за это так и так ничего не будет,водила же отвечает за всех.
А вот если автобусы будет проверять полицейские то есть те кто и должен этим заниматься,то после нескольких штрафов будет идеальный порядок.
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* Горожанин_kst
Re: В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1659
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 17.07.20 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не заболеть, сидя дома, можно. Но сдохнешь с голодухи, рано или поздно. Вы доиграетесь со своими блокадами. Иммунитет от недоедания вообще у людей в ноль упадёт. О всплеске преступности эти деятели тоже вряд ли задумываются. Когда будут грабить за кусок хлеба.
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* Victor Yang
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12949
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.20 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
тех пор пока гражданин нарушивший масочный режим не будет нести за это ответственность,всем будет на...ть

Так на гражданине также ответственность лежит. Водитель вправе будет вызвать полицию, если пассажир отказывается надевать маску. К тому же, если не обязать
контролировать водителя - вообще никто соблюдать ничего не будет - я по Челябинску такое видел - пока магазины не начали штрафовать - никто не требовал никаких масок. А про маршрутки вообще - им нафиг ничего не нужно и у самих маска на бороде висит постоянно.
А настоящий страх начнётся только когда в каждой семье будет хотя бы по одному знакомому умершему - тогда никакого контроля уже будет не надо.
Хотя чисто юридически можно к маскам подойти формально - сделать из однослойного бинта. И попробуй докажи, что она неэффективна - где требования к ним, где требования как их носить - очень многие их носят на рту, а формально они не нарушают постановление.
Кстати, а почему сам заместитель носит маску формально? Он один из первых должен пример показывать. А так он показывает несерьезное отношение к своему же постановлению.

[Исправлено: Victor Yang, 17.07.2020 - 23:42]
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* Victor Yang
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12949
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.20 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Момент, кто ввёл меру, тот пусть и несёт ответственность. Это же не идея ИП-ешников.

А в Германии ведь тоже магазины требуют от покупателей дистанцию. Знакомая рассказывала вплоть до того что охранник в магазине требует взять тележку, чтобы соблюсти дистанцию. Ты думаешь - это от сознательности? Сомневаюсь.
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§ elektron
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5389
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.07.20 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А в Германии ведь тоже магазины требуют от покупателей дистанцию.

Ну и соблюдают в большинстве ;-) Цитата:
Victor Yang:
Знакомая рассказывала вплоть до того что охранник в магазине требует взять тележку,

Ну может в каких то регионах такое и есть, мне лично не знакомо. Частенько по мелочи что взял в руки с тем и пошёл. Да и енти "охранники" как правило, если вообще есть, стоят на кассах. А тележки на входе берутся. :lol:
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