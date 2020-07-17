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§ NG.kz
Нацбанк установил пределы отклонения курса покупки и продажи валюты в обменнных пунктах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39371
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.20 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постановлением правления Национального банка РК от 14 июля 2020 года установлены пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты.
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§ Сыкымы
Нацбанк установил пределы отклонения курса покупки и продажи валюты в обменнных пунктах
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1268
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 17.07.20 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
У аптек сейчас выручка "зашкаливает", соответственно есть средства


Цитата:
Сыкымы:
Сопоставьте эту информацию с ростом курса доллЯра


Цитата:
Тот самый:

Теперь всё ясно?

[Исправлено: Сыкымы, 17.07.2020 - 23:41]
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