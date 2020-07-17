Vit Re: 53 случая COVID-19 выявлено за прошедшие сутки в... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9547

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:13 Друзья на странную вещь я обратил. У нас в палате 4 человека-не кто не курит. В соседней палате та же картина. Про другие палаты не в курсе. Изоляция всетаки. Так что кто хотел бросить, щас не время. А те кто мечтает за курить. Начинайте))) вот такое совпаденице.