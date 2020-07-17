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§ NG.kz
53 случая COVID-19 выявлено за прошедшие сутки в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39370
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.20 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из них 36 в Аркалыке и 6 в Рудном. Остальные - из пяти районов области. Пациенты обследованы по самообращению с признаками ОРВИ, как контактные с ранее заболевшими КВИ.
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§ Vit
Re: 53 случая COVID-19 выявлено за прошедшие сутки в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9547
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 17.07.20 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья на странную вещь я обратил. У нас в палате 4 человека-не кто не курит. В соседней палате та же картина. Про другие палаты не в курсе. Изоляция всетаки. Так что кто хотел бросить, щас не время. А те кто мечтает за курить. Начинайте))) вот такое совпаденице.
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§ Butch
53 случая COVID-19 выявлено за прошедшие сутки в Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1045
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.07.20 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
У нас в палате 4 человека-не кто не курит.

Ну так, не хотите помирать от рака лёгких, вот вам коронавирус!!! :lol: Чисто чтобы жизнь мёдом не казалась. Думали безнаказанно можно следовать здоровому образу жизни? ;-) Не тут то было, господа! :lol:
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§ elektron
53 случая COVID-19 выявлено за прошедшие сутки в Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5388
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.07.20 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Не тут то было, господа!

Правильно, через пару лет придёт вирус, который не пьющих косить будет, а потом ещё который не наркоманов выкосит. :lol:
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