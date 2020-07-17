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≡ Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39370
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.20 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ подписал два постановления. Первое - о режиме локдауна на выходные дни, второе - о строгих ограничительных мерах до 3 августа.
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* drakon
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19618
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.20 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если исходить из чистого дохода в 700 евро на семью (

Это если семья состоит из 2-х чнловек... :-o
А если есть, детки, то Пахать - надо,
хотя им тоже пособие - платят... :lol: :oops: :-P
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§ Victor Yang
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12946
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.20 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А если есть, детки, то Пахать - надо, хотя им тоже пособие - платят...

После казахстанских доходов им этого хватало, ещё и откладывать умудрялись.
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§ Горожанин_kst
Re: Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1659
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 17.07.20 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9ый комментарий порадовал. Взвешенно, трезво.
А прочее...готовьте людей к жизни и работе с этим вирусом! А не прячьте от него! Мы все взрослые люди, и понимаем что это бесполезно. Это сейчас напоминает в игру в напёрстки. И в качестве кидалы, как ни прискорбно, государство. Жизнь показала полную несостоятельность этой формации перед серьезной проблемой. Всё складывается как карточный домик. Вы дальше носа своего посмотрите!
Эксперты во всём мире говорят о разумных ограничениях, а не о самоубийстве в закрытых городах.
Да где уж там!
Ещё раз: усите жить с вирусом, а не прятаться "я в домике". Всё, как обычно вам проканывало, само не рассосётся.
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§ Victor Yang
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12946
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.20 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
shootnix:
Люди не понимаю до сих пор, что такое дистанция, как правильно носить маски и что сидеть надо дома, когда болеешь, а не ходить заражать других.

Вот для таких людей эти меры и нужны.
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§ elektron
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5387
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.07.20 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если исходить из чистого дохода в 700 евро на семью

Не совсем верно, им же ещё и квартира оплачивается. Считаю, что тоже нужно учитывать.
А что с работой не сложилось? Или пенсионного возраста.
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§ Сыкымы
Re: Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в...
Сыкымы


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Сообщений: 1267
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 17.07.20 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
чем услуги парикмахера от услуг косметолога отличаются, в плане потенциальоой опасности заражения? А маникюр-педикюр? А массаж?

Вы сейчас за свой бизнес возмущаетесь или за ограничение личных прав и свобод? 8-)
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§ Сыкымы
Re: Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1267
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 17.07.20 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Меня Барбара, уже 2 раза постригла.


Пора открывать БарбАршоп... :lol: 8-) :-o
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§ Butch
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1045
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.07.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
само не рассосётся.

Мне действительно интересно когда человек предлагает взглянуть дальше носа, утверждая что само не рассосётся, сам туда заглядывал? Вид хомо сапиенс существует примерно 200 тыс. лет. За это время количество всяких разных болезнетворных вирусов проживавших и проживающих в представителях этого вида составит примерно то же количество. И всё это время рассасывалось само, нормальным естественным путём без всяких карантинов!!! И этот рассосётся, даже если вообще ничего не делать.
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§ Victor Yang
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12946
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.20 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
И этот рассосётся, даже если вообще ничего не делать.

Не рассосётся. Есть какие-то допустимые показатели смертности - они могут увеличиться и тогда всё будет считаться нормой. Действующие нормы не готовы к этому. Это в масштабах каждого отдельного государства, конечно. В глобальном смысле - это капля в море будет.
Цитата:
elektron:
Не совсем верно, им же ещё и квартира оплачивается. Считаю, что тоже нужно учитывать.

Ну да. С квартирой побольше. Получается 0,7%, вроде. Если считать - у нас двое могут зарабатывать в среднем 200 тыс. брутто, 0,7% от этой суммы - 1300. А у нас сколько мужская стрижка стоит? Меня ведь тоже жена бесплатно налысо стрижёт.
Цитата:
elektron:
А что с работой не сложилось?

Там сложно всё.
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§ elektron
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5387
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 17.07.20 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А у нас сколько мужская стрижка стоит?

Ну так то у Дракоши "персональный" парикмахер, а так то от 15-20-ти евриков, просто подстричься. 8-)
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§ Butch
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1045
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 17.07.20 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Есть какие-то допустимые показатели смертности

Смешная шутка. Кто у человека вообще спрашивает какие показатели ему нравятся а какие нет? Нет, конечно в своей бренной головушке он волен выдумать себе что угодно. Всем прочим живым и не очень организмам на это глубоко накласть. :lol:
Но даже если и произойдёт выход за "показатели" что с того? Ни человечество ни РК конкретно от этого не вымрет. А значит таки всё случится, просто с выходом за теперешние "надуманные" рамки. Таким образом если ничего не делать, то помрёт чуть-чуть больше, но суть не изменится, эпидемия закончится.
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