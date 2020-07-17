Цитата: Butch:

И этот рассосётся, даже если вообще ничего не делать.

Не рассосётся. Есть какие-то допустимые показатели смертности - они могут увеличиться и тогда всё будет считаться нормой. Действующие нормы не готовы к этому. Это в масштабах каждого отдельного государства, конечно. В глобальном смысле - это капля в море будет.

Цитата: elektron:

Не совсем верно, им же ещё и квартира оплачивается. Считаю, что тоже нужно учитывать.

Ну да. С квартирой побольше. Получается 0,7%, вроде. Если считать - у нас двое могут зарабатывать в среднем 200 тыс. брутто, 0,7% от этой суммы - 1300. А у нас сколько мужская стрижка стоит? Меня ведь тоже жена бесплатно налысо стрижёт.

Цитата: elektron:

А что с работой не сложилось?

Там сложно всё.