Добринцофф Re: В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не... #5





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 7374

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 20:44 Цитата: Victor Yang:

Так-то оно конечно. Но мера очень эффективная

Для тех кто в танке ещё раз повторяю,до тех пор пока гражданин нарушивший масочный режим не будет нести за это ответственность,всем будет на...ть и на водителя и на маски.

Ты вообще как себе это представляешь,контроль со стороны водителя?

залезло в автобус 50 пассажиров и водила вместо того что бы рулить должен неустанно наблюдать за ними?

Да он зайдёт в маске только что бы его пустили в автобус ,а потом снимет её ,ему за это так и так ничего не будет,водила же отвечает за всех.

А вот если автобусы будет проверять полицейские то есть те кто и должен этим заниматься,то после нескольких штрафов будет идеальный порядок.