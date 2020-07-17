Серый волк Re: Кого сбили на пешеходном переходе возле остановки... #1





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Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 19:48 Я сегодня возле одной легковушки длинноногую блондинку видел.

Не иначе как сбили!

А на фото, на переднем плане явно сбитая треугольная летающая тарелка лежит и излучением фотографии превращает в сделанные китайским патефоном.

Лежит и маскируется из всех сил под кОстанайский пейзаж из грязи.



Скорее всего патрульдык степной орёл очень метко кинул полосатую палочку в пролетающий объект и вот он теперь перед вами!