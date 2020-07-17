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≡ Кого сбили на пешеходном переходе возле остановки "Мясокомбинат" в Костанае?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Кого сбили на пешеходном переходе возле остановки "Мясокомбинат" в Костанае?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39370
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.20 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, около полудня, увидел, что возле пешеходного перехода полиция ходила и мерила с рулеткой. Думал вначале, что ДТП автомобилей, но потом понял, что сбили кого-то - видимо, велосипедиста. Так как стоял велосипед возле легковушки.
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§ Серый волк
Re: Кого сбили на пешеходном переходе возле остановки...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11238
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 17.07.20 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я сегодня возле одной легковушки длинноногую блондинку видел.
Не иначе как сбили!
А на фото, на переднем плане явно сбитая треугольная летающая тарелка лежит и излучением фотографии превращает в сделанные китайским патефоном.
Лежит и маскируется из всех сил под кОстанайский пейзаж из грязи.

Скорее всего патрульдык степной орёл очень метко кинул полосатую палочку в пролетающий объект и вот он теперь перед вами!
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