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§ NG.kz
Битвы за нашу «дорогу жизни»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39370
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.20 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более 50 лет не было дорог в с. Новопавловка Карасуского района Костанайской области. И вот в 2019 году наше правительство откликнулось на крик души народа и выделило средства из бюджета в сумме 726 млн тенге на ремонт дороги Новопавловка - Кушмурун.
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§ Серый волк
Re: Битвы за нашу «дорогу жизни»
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 11238
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 17.07.20 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ходу жители сильно оскорбили этого очередного аулиекольского акима!
Ну как такую маленькую сумму то в карман перекладывать?
Ну это неприлично даже как-то! Ещё и проектировщика с этой мелочью туда тащить пачкаться! :lol:
Аулиекольский аким - утка важная, меньше чем за муллиард не двигается!
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