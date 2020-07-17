Серый волк В Костанае волонтёры помогают разгружать кислородные баллоны в больницах #10





(Пользователи) Сообщений: 11238

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 18:39 Цитата: Хозяин: 1. Это не специалисты/инженеры/медики, а "Инвестиционная компания, занимающаяся созданием и развитием масштабных медицинских проектов" они деньги дают на выгодные проекты

Вы несомненно умеете пользоваться поисковиком, но увы, он вас подвёл!

Ребус камчатских журналистов вам не удалось разгадать!

Но думаю у акиматских закупщиков всё намного хуже чем у вас.



Попробуйте может быть вот такой вариант?

https://westmedgroup.ru/



Цитата: Хозяин: Цена вопроса 100 млн рублей(примерно 600 млн тенге) Ну там на всю Камчатку! Две больницы с нуля. Тут же система уже существует, но её просто нужно быстро и качественно улучшить и расширить. Маловероятно, что сложение коек даст цену.

Я вам дам другую циферку одну, 15 рублей и менее за м3 кислорода на станциях.

В которых не нужно грузовик опасных баллонов разгружать, которые производят столько сколько нужно и останутся после КОВИД на службе людям в больнице. Считать должны специалисты, наверное не за 2 минуты как я.

Но если и больше 100 миллионов, то это очень небольшие деньги.

На коврыряние некоторых улиц в городе выделяют больше, притом с плачевным результатом.

И на глупые переименования.



А тут о сотнях мест в больнице. И жизни тысяч людей которые будут получать лечение сейчас и после.Цитата: Хозяин: покупкой кислородных концентраторов, весит один 15-30 кг, на колёсиках.

Где-то может и на колёсиках, но в серьёзной клинике должно быть централизованно. (это не я придумал)