В Костанае волонтёры помогают разгружать кислородные баллоны в больницах
Я робот
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Сообщений: 39370
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.20 - 12:00
Костанайские волонтёры откликнулись на призыв провизорных и инфекционных стационаров о помощи. Каждый день в городскую больницу приходят около 15 волонтёров, которые помогают в разгрузке кислородных баллонов и работают в регистратуре. Читать новость
Молодцы ребята-волонтеры,это бесспорно.Но есть но...Почему все работают без масок и средств индивидуальной защиты? Всё остальное население кошмарят дистанцией ,масками и общением только в кругу семьи,а тут ребята все родственники вместе живущие? Их хоть не оштрафуют за несоблюдение норм карантина? Или во время работы на благо больницы заразиться нестрашно?
Ладно, не цепляйтесь , всё равно без жесточайшего карантина вирус не победить. Набитые в тугую автобусы, украдкой пирующие и загорающие на пляжах народу никак не объяснишь, пока каждый не пройдет через это горнило
1. На фото грубейшие нарушения правил обращения с опасным грузом. Баллоны незакреплены для предотвращения падения, отдельные стоящие брошены где попало. 2. Вес медицинского кислорода в баллоне 8,14-8,69кг. Разница между пустым и полным баллоном не может быть как написано в заметке Цитата:
Один такой пустой баллон весит 65-70 кг, а полный – 80 кг.)
. Вес пустого Вес 40л под давление 150, (такие используют в больницах) обычно 67 кг. 3. Посторонних людей нельзя допускать к обращению с кислородными баллонами. Бардак с этим простыми словами приводит к том, что произошло в луганской больнице десяток лет назад, где был вопиющий бардак и идиоты кислородным баллоном организовали десяток трупов и разрушения. 4. При нахождении более десяти баллонов на кислородной рампе или месте разгрузки разгрузка должна производиться механизированным способом. 5. При потребности больницы в 80 баллонов в сутки, (если верить, а не приписали как с весом) в больнице 80 крайне тяжелых на кислороде из расчёта баллон/сутки на пациента. При подобном расходе нужно не показуху изображать а немедленно ставить кислородную станцию, которая производит кислород из воздуха на месте. Что намного более безопасно. Стоит такая станция не слишком дорого и ставится за сутки слаженной бригадой. Что в приличных больницах и делают. А не превращают её в бомбу нашпигованную баллонами да еще и в руках дилетантов не способных сложить вес тары выбитый на табличке и газа.
Правильной работой градоначальников, ещё в начале эпидемии пошевелить хоть немного тем, что в голове, если конечно есть чем шевелить, и предположить, что скоро НУНО будет много кислорода. Набрать номер специализированной организации, занимающейся установкой и отладкой кислородных станций и пока станцию комплектуют (день) найти средства для оплаты работ по установке и разводке. Из резервного фонда или плевать как. Это ЧС надвигалась медленно. Было три месяца!!! Кислородная станция стоит мало. Производится массово. Главное использовать квалифицированную компанию. Первое что приходит, просто по памяти, это та компания, которая строит ядерно-медицинские центры по всей стране. И имеет качественное оборудование и кадры. Элементарно открываем Google и две минуты поиска (две минуты господа бездарнейшие чиновники, а не два месяца!!!!). И видим что подобное оборудование поставлено этой фирмой даже в Камчатскую больницу, куда дорог сухопутных нет с континента! Погрузили в самолёт привезли и смонтировали! https://www.kam24.ru/news/main/20200713/75450.html Камчатские журналисты только название немного попутали Находим правильное название. Открываем фирму, контакты и специалистов. Вызываем и делаем! А таких чиновников, которые ничего не сделали, вместо этого сидели на задах ровно три месяца, а потом организовали дешманскую показуху для фото, да ещё и с грубейшими нарушениями ТБ, и риском устроить катастрофу, гнать самой поганой метлой из акиматов!
Цитата-/При подобном расходе нужно не показуху изображать а немедленно ставить кислородную станцию, которая производит кислород из воздуха на месте/
Ок все бросили,показуху не изображают и давай станцию делать,баллоны не нужны и в итоге куча трупов так?
Цитата-/Первое что приходит, просто по памяти, это та компания, которая строит ядерно-медицинские центры по всей стране. И имеет качественное оборудование и кадры./
По всей чьей стране? По России?
Цитата-/видим что подобное оборудование поставлено этой фирмой даже в Камчатскую больницу, куда дорог сухопутных нет с континента! Погрузили в самолёт привезли и смонтировали!/
Так привезли монтируют новость от 14 июля а в телеграм канале оперштаба Камчатки пишут на 16 июля что "пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией пройден с начала эпидемии уже выздоровило 49%" тоесть во время тоже все делают да?)
Серый волк: Открываем фирму, контакты и специалистов. Вызываем и делаем!
СВ, не так всё легко и просто. 1. Это не специалисты/инженеры/медики, а "Инвестиционная компания, занимающаяся созданием и развитием масштабных медицинских проектов" они деньги дают на выгодные проекты. 2. Цена вопроса 100 млн рублей(примерно 600 млн тенге) и как я понял подведут кислород к 30 +50-70-100 коек, т.е. цена вопроса 0,8-1 млн руб(4,8-6 млн тенге) на одну кровать. Дороговато. И у нас в области планируют до 2000 коек довести больничный фонд - это если даже половину оснастить кислородом примерно 6 млрд тенге!? 3. Срок - в течение месяца! У костанайских больных вирусной пневманией нет этого месяца! 4. Вопрос решается покупкой кислородных концентраторов, весит один 15-30 кг, на колёсиках. Можно за сутки до 5-10 больных поочереди подпитать кислородом. Сейчас такие стоят от 400 тыс до 1 млн (5-10 л кислорода в час) легко можно перевозить. Включается в розетку 220В. Безопасны. Срок ввода в эксплуатацию - вынул из коробки, включил в розетку, нажал кнопку. Справится любая санитарка. Вот о таком оборудовании сейчас должны мечтать все грамотные управленцы от власти и медицины, если хотят реально людей спасать, а не понижать негативные материалы в СМИ до 10%
Цитата-/вообще нет смысла читать и комментировать/
При всем лукавчик что ты их прочёл а комментировать у тебя аргументов нет что твой пример с Камчаткой не в тему) там уже на спад все пошло а они сейчас одумались там еще кислородную станцию ставить, что мечтали три месяца?
Хозяин: Цена вопроса 100 млн рублей(примерно 600 млн тенге)
Ну там на всю Камчатку! Две больницы с нуля. Тут же система уже существует, но её просто нужно быстро и качественно улучшить и расширить. Маловероятно, что сложение коек даст цену. Я вам дам другую циферку одну, 15 рублей и менее за м3 кислорода на станциях. В которых не нужно грузовик опасных баллонов разгружать, которые производят столько сколько нужно и останутся после КОВИД на службе людям в больнице. Считать должны специалисты, наверное не за 2 минуты как я. Но если и больше 100 миллионов, то это очень небольшие деньги. На коврыряние некоторых улиц в городе выделяют больше, притом с плачевным результатом. И на глупые переименования.
А тут о сотнях мест в больнице. И жизни тысяч людей которые будут получать лечение сейчас и после.Цитата:
Хозяин: покупкой кислородных концентраторов, весит один 15-30 кг, на колёсиках.
Где-то может и на колёсиках, но в серьёзной клинике должно быть централизованно. (это не я придумал)
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