Tenkisch Re: Увеличить тариф на электроэнергию просит ТОО... #7





(Пользователи) Сообщений: 19

Регистрация: 09.08.18 (Пользователи) Отправлено: - 18:08 "Да хоть как, их - называйте. Платить то всё равно - будете..." Ну да, и им не следовало БЫ ЗАБЫВАТЬ, что нехорошие пожелание в их адрес( в простонародье ПРОКЛЯТЬЕ) всегда доходит до АДРЕСАТА! А это выброс негативной энергии , и не от одного лица а от массы людей! Да и выброс этот явно справедлив! Хотят переть против создателя, счастливого пути!