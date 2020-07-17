Victor Yang В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12945

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:49 Цитата: lelik1375:

Водитель от слова водить, а не контролировать!!! Какие штрафы водителям? Пусть полицейских сажают в автобусы и разбираются с несознательными гражданами!!!

Так-то оно конечно. Но мера очень эффективная. К тому же - водители автобусов у нас ИП-шники и должны обеспечивать безопасность сами на своей территории.