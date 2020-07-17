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≡ В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39368
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.20 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 18-го и с 20 июля в Костанайской области вводятся новые ограничительные меры с целью нераспространения Covid-19. Суть этих ограничений на брифинге разъяснил заместитель главного санитарного врача области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.
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§ lelik1375
Re: В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не...
lelik1375


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Сообщений: 409
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 17.07.20 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель от слова водить, а не контролировать!!! Какие штрафы водителям? Пусть полицейских сажают в автобусы и разбираются с несознательными гражданами!!! Как какая-нибудь шишка в городе - их как грязи. Вот и пусть занимаются своим прямым делом - обеспечивают безопасность.
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§ Victor Yang
В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не сдавать! - Новые запреты для костанайцев разъяснили в ДККБТУ
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12945
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.20 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lelik1375:
Водитель от слова водить, а не контролировать!!! Какие штрафы водителям? Пусть полицейских сажают в автобусы и разбираются с несознательными гражданами!!!

Так-то оно конечно. Но мера очень эффективная. К тому же - водители автобусов у нас ИП-шники и должны обеспечивать безопасность сами на своей территории.
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* сайлау курманов
Re: В автобусы без масок не входить, коттеджи в аренду не...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3900
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.07.20 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
се мелкие магазины будут закрыты до 3 августа, а не только в выходные дни, как было раньше. Исключение: магазины, торгующие бытовой техникой, стройматериалами, сельхоззапчастями. Они будут открыты
Тут бы поконкретнее, продуктовые надеюсь не тронут
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