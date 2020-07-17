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≡ Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39368
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.07.20 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заместитель главного государственного санитарного врача Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ подписал два постановления. Первое - о режиме локдауна на выходные дни, второе - о строгих ограничительных мерах до 3 августа.
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§ drakon
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19618
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.07.20 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Если исходить из чистого дохода в 700 евро на семью (

Это если семья состоит из 2-х чнловек... :-o
А если есть, детки, то Пахать - надо,
хотя им тоже пособие - платят... :lol: :oops: :-P
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§ Victor Yang
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12944
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.20 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А если есть, детки, то Пахать - надо, хотя им тоже пособие - платят...

После казахстанских доходов им этого хватало, ещё и откладывать умудрялись.
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§ Горожанин_kst
Re: Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1658
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 17.07.20 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9ый комментарий порадовал. Взвешенно, трезво.
А прочее...готовьте людей к жизни и работе с этим вирусом! А не прячьте от него! Мы все взрослые люди, и понимаем что это бесполезно. Это сейчас напоминает в игру в напёрстки. И в качестве кидалы, как ни прискорбно, государство. Жизнь показала полную несостоятельность этой формации перед серьезной проблемой. Всё складывается как карточный домик. Вы дальше носа своего посмотрите!
Эксперты во всём мире говорят о разумных ограничениях, а не о самоубийстве в закрытых городах.
Да где уж там!
Ещё раз: усите жить с вирусом, а не прятаться "я в домике". Всё, как обычно вам проканывало, само не рассосётся.
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§ Victor Yang
Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в новых постановлениях санитарной службы Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12944
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 17.07.20 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
shootnix:
Люди не понимаю до сих пор, что такое дистанция, как правильно носить маски и что сидеть надо дома, когда болеешь, а не ходить заражать других.

Вот для таких людей эти меры и нужны.
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