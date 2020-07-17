Горожанин_kst Re: Локдаун на выходные и меры на две недели - о чем говорится в... #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1658

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:57 9ый комментарий порадовал. Взвешенно, трезво.

А прочее...готовьте людей к жизни и работе с этим вирусом! А не прячьте от него! Мы все взрослые люди, и понимаем что это бесполезно. Это сейчас напоминает в игру в напёрстки. И в качестве кидалы, как ни прискорбно, государство. Жизнь показала полную несостоятельность этой формации перед серьезной проблемой. Всё складывается как карточный домик. Вы дальше носа своего посмотрите!

Эксперты во всём мире говорят о разумных ограничениях, а не о самоубийстве в закрытых городах.

Да где уж там!

Ещё раз: усите жить с вирусом, а не прятаться "я в домике". Всё, как обычно вам проканывало, само не рассосётся.