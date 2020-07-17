Цитата: Гриня:

Молодцы ребята-волонтеры,это бесспорно.

1. На фото грубейшие нарушения правил обращения с опасным грузом. Баллоны незакреплены для предотвращения падения, отдельные стоящие брошены где попало.

2. Вес медицинского кислорода в баллоне 8,14-8,69кг. Разница между пустым и полным баллоном не может быть как написано в заметке Цитата: Один такой пустой баллон весит 65-70 кг, а полный – 80 кг.) .

Вес пустого Вес 40л под давление 150, (такие используют в больницах) обычно 67 кг.

3. Посторонних людей нельзя допускать к обращению с кислородными баллонами. Бардак с этим простыми словами приводит к том, что произошло в луганской больнице десяток лет назад, где был вопиющий бардак и идиоты кислородным баллоном организовали десяток трупов и разрушения.

4. При нахождении более десяти баллонов на кислородной рампе или месте разгрузки разгрузка должна производиться механизированным способом.

5. При потребности больницы в 80 баллонов в сутки, (если верить, а не приписали как с весом) в больнице 80 крайне тяжелых на кислороде из расчёта баллон/сутки на пациента.

При подобном расходе нужно не показуху изображать а немедленно ставить кислородную станцию, которая производит кислород из воздуха на месте. Что намного более безопасно.

Стоит такая станция не слишком дорого и ставится за сутки слаженной бригадой. Что в приличных больницах и делают. А не превращают её в бомбу нашпигованную баллонами да еще и в руках дилетантов не способных сложить вес тары выбитый на табличке и газа.